ООН потребовала от Киева прекратить насилие над пленными

Представители России неоднократно поднимали тему пыток в международных инстанциях. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял о применении ВСУ к российским пленным методов, отработанных в ходе кампаний в Афганистане и Ираке, включая утопление и подвешивание за ноги. По его словам, международные организации, посещающие военнопленных, зачастую выполняют свою работу формально, не стремясь установить истину.