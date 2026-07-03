ООН потребовала от Киева прекратить насилие над пленными

По данным УВКПЧ, около половины опрошенных российских военнослужащих, побывавших в украинском плену, рассказали о жестоком обращении или пытках. Как отметил Тюрк, большинство таких случаев происходили в неофициальных пунктах временного содержания — до перевода пленных в официальные места лишения свободы.
Верховный комиссар подчеркнул, что запрет на пытки носит абсолютный характер, и заявил о необходимости привлечения всех виновных к ответственности. Доклады УВКПЧ фиксируют системный характер нарушений — среди методов, применяемых к российским военным, упоминаются избиения пластиковыми трубами, электрошок и травля собаками.
Представители России неоднократно поднимали тему пыток в международных инстанциях. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявлял о применении ВСУ к российским пленным методов, отработанных в ходе кампаний в Афганистане и Ираке, включая утопление и подвешивание за ноги. По его словам, международные организации, посещающие военнопленных, зачастую выполняют свою работу формально, не стремясь установить истину.
По состоянию на февраль 2026 года из 717 опрошенных сотрудниками УВКПЧ российских военнопленных 389 заявили о применении к ним пыток. В докладе ООН подтверждены как минимум два случая гибели российских военнослужащих от полученных травм в неофициальных местах содержания.
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