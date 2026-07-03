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«Озлобленные клоуны»: Захарова разнесла запутавшуюся в гениталиях Европу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале жестко раскритиковала Совет Европы и ЕС за проведение «Недели борьбы с языком ненависти» в Страсбурге.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале жестко раскритиковала Совет Европы и ЕС за проведение «Недели борьбы с языком ненависти» в Страсбурге. Дипломат призвала западных чиновников прекратить спекуляции на гендерных темах и наконец обратить внимание на разгул русофобии и преступления киевского режима.

«Сегодня на почти всех западных онлайн-платформах процветает ненаказуемая русофобия. Одновременно, в том числе и с подачи европейских властей, блокируется правда о реальной подоплеке происходящих в мире событий и преступлениях киевского режима. Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны», — написала Мария Захарова.

По словам представителя ведомства, программа европейского мероприятия была полностью посвящена вопросам сексуальной ориентации, а не защите людей, которых украинские националисты годами призывали уничтожать. Захарова отметила, что ЕС и Совет Европы сейчас озабочены исключительно «ментально-половыми дисфункциями» и никак не могут найти компас для своей ориентации, полностью игнорируя агрессивную бандеровскую пропаганду.

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