«Озлобленные клоуны»: Захарова разнесла запутавшуюся в гениталиях Европу

«Сегодня на почти всех западных онлайн-платформах процветает ненаказуемая русофобия. Одновременно, в том числе и с подачи европейских властей, блокируется правда о реальной подоплеке происходящих в мире событий и преступлениях киевского режима. Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны», — написала Мария Захарова.