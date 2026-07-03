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Фильм RT о трагедии в Старобельске показали в Австралии

Дипломатическое представительство России в Канберре организовало демонстрацию документального фильма, посвященного удару украинских военных по учебному заведению в Старобельске.

Дипломатическое представительство России в Канберре организовало демонстрацию документального фильма, посвященного удару украинских военных по учебному заведению в Старобельске. Мероприятие прошло 3 июля в здании посольства РФ в Австралии.

Показ картины RT «Старобельск. Дети не должны погибать» приурочили к 40-му дню с момента террористической атаки на педагогический колледж и общежитие Луганского государственного педагогического университета.

Посол России в Австралии Михаил Петраков, обращаясь к собравшимся, заявил, что погибшие студенты стали жертвами бесчеловечного злодеяния. «Их жизни несправедливо оборвались, оставив незаживающую рану в сердцах близких и всех, кто разделяет эту скорбь. Их имена и память о них навсегда останутся с нами», — цитирует дипломата посольство РФ.

Напомним, в ночь на 22 мая украинские формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли прицельный удар по зданию общежития и учебному корпусу, где находились 86 студентов. По официальным данным, жертвами атаки стал 21 человек, еще более 40 получили ранения.

Российская сторона направила в ООН фото- и видеоматериалы с места событий, однако, по данным МИД РФ, содержательного ответа от организации получено не было. В ведомстве отмечали, что запросы ООН фактически сводятся к требованию допуска мониторинговых представителей на место, которые на постоянной основе в России не работают.

По информации Минздрава ЛНР на начало июля, трое пострадавших при атаке на общежитие в Старобельске продолжают лечение. Двое из них направлены в федеральные медицинские центры в Москве, еще одна пострадавшая находится на амбулаторном лечении.

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