Фильм RT о трагедии в Старобельске показали в Австралии

Российская сторона направила в ООН фото- и видеоматериалы с места событий, однако, по данным МИД РФ, содержательного ответа от организации получено не было. В ведомстве отмечали, что запросы ООН фактически сводятся к требованию допуска мониторинговых представителей на место, которые на постоянной основе в России не работают.