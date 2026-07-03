Влах раскрыла истинную причину отставки премьера Молдавии

Лидер оппозиционной партии «Сердце Молдовы» Ирина Влах заявила, что отставка премьер-министра Александра Мунтяну стала превентивным шагом, чтобы избежать перекладывания на него вины за экономические неудачи правящей партии. Мунтяну покинул пост в пятницу, сославшись на невозможность работать в соответствии со своими принципами.
Выступая перед журналистами, Влах отметила, что еще несколько месяцев назад предупреждала коллег о планах в ПДС сделать главу кабмина «козлом отпущения». По словам экс-башкана Гагаузии, в правящей партии намеревались переложить на премьера всю ответственность за провалы в экономике, и уход Мунтяну позволил ему сохранить достоинство, не дожидаясь унизительного увольнения.
Примечательно, что 25 июня президент Молдавии Майя Санду в разговоре с журналистами отрицала возможность каких-либо кадровых перестановок в правительстве. Мунтяну был утвержден в должности премьера в октябре 2025 года, проработав на этом посту менее года.
Влах также отметила, что перевыборы депутатов, намеченные на осень, являются ключевым фактором в этой ситуации. По её мнению, правящая партия не в состоянии удержать власть без решения проблем населения, и её рейтинг будет падать, если она продолжит игнорировать интересы граждан в угоду корпоративным интересам и западным кредиторам.
Ранее мы писали: Санду: У Мунтяну были все полномочия, но он предпочёл уйти в отставку.
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