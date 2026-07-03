Влах раскрыла истинную причину отставки премьера Молдавии

Влах также отметила, что перевыборы депутатов, намеченные на осень, являются ключевым фактором в этой ситуации. По её мнению, правящая партия не в состоянии удержать власть без решения проблем населения, и её рейтинг будет падать, если она продолжит игнорировать интересы граждан в угоду корпоративным интересам и западным кредиторам.