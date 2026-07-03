Российские бойцы ликвидировали замначальника 11-го корпуса ВСУ

Российские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения спецоперации заместителя начальника 11-го армейского корпуса ВСУ полковника Александра Желтова. Об уничтожении высокопоставленного украинского офицера со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает информационное агентство ТАСС.
«В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич (08.07.1977 г. р.), занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья», — рассказал собеседник агентства. Потеря столь опытного штабного офицера наносит тяжелый удар по управлению украинскими силами на Запорожском направлении.
Полковник Желтов отвечал за координацию действий подразделений армейского корпуса на одном из самых сложных участков фронта. Успешный удар лишил украинскую армию возможности оперативно реагировать на маневры российских войск, что значительно ослабило боеспособность противника в этом районе.
Ранее, первого июля, источники в российских силовых структурах сообщали о ликвидации еще ряда офицеров противника. Так, на херсонском направлении был уничтожен майор военной разведки Украины Б. И. Поляк, а на краматорском направлении российские бойцы ликвидировали майора батальона «Полтава» Романа Залесского, участвовавшего в карательных операциях в Донбассе с 2014 года.
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