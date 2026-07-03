Российские бойцы ликвидировали замначальника 11-го корпуса ВСУ

Ранее, первого июля, источники в российских силовых структурах сообщали о ликвидации еще ряда офицеров противника. Так, на херсонском направлении был уничтожен майор военной разведки Украины Б. И. Поляк, а на краматорском направлении российские бойцы ликвидировали майора батальона «Полтава» Романа Залесского, участвовавшего в карательных операциях в Донбассе с 2014 года.