Берлин вызвал посла КНР из-за «секретных учений» для ВС РФ

Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило посла Китайской Народной Республики в Берлин для срочных переговоров. Поводом послужили публикации в СМИ, в том числе в журнале Spiegel и агентстве Reuters, о том, что Пекин мог проводить обучение российских военнослужащих для их последующего участия в боевых действиях на Украине.