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Берлин вызвал посла КНР из-за «секретных учений» для ВС РФ

Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило посла Китайской Народной Республики в Берлин для срочных переговоров.

Внешнеполитическое ведомство Германии пригласило посла Китайской Народной Республики в Берлин для срочных переговоров. Поводом послужили публикации в СМИ, в том числе в журнале Spiegel и агентстве Reuters, о том, что Пекин мог проводить обучение российских военнослужащих для их последующего участия в боевых действиях на Украине.

Представитель МИД ФРГ заявил, что любая помощь Москве со стороны Пекина в рамках украинского конфликта представляет прямую угрозу безопасности Германии. В немецком дипведомстве подчеркнули, что поддержка, способствующая продолжению войны, напрямую отражается на безопасности европейского региона.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обвинения в адрес Китая абсурдными и лживыми. Российская сторона осудила попытки западных стран использовать подобные информационные провокации для того, чтобы «вбить клин» в отношения Москвы и Пекина. В Китае также опровергли эти утверждения, назвав их безосновательными.

Агентство Reuters со ссылкой на европейских чиновников и документы утверждает, что обучение проводилось в прошлом году на объектах Народно-освободительной армии Китая. По данным источников, курс якобы включал подготовку по радиологической, химической и биологической защите и продолжался три недели.

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