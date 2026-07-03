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Захарова назвала Совет Европы «клоунами», запутавшимися в половых органах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу, 3 июля, назвала Совет Европы «озлобленными клоунами», которые запутались в половых органах. Соответствующее заявление она сделала из-за мероприятия для «борьбы с языком ненависти» при игнорировании русофобских высказываний.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу, 3 июля, назвала Совет Европы «озлобленными клоунами», которые запутались в половых органах. Соответствующее заявление она сделала из-за мероприятия для «борьбы с языком ненависти» при игнорировании русофобских высказываний.

По ее словам, совет игнорирует русофобию и использование языка ненависти по отношению к россиянам в Сети.

— Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны, — заявила дипломат.

Представители стран — членов Совета Европы, Европейского союза и Североатлантического альянса в последние годы поддерживали убийство русских и уничтожение России в целом, отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее дипломат отметила, что очередная попытка властей Латвии на законодательном уровне запретить русскоязычному населению говорить на родном языке — это позор и проявление неонацизма. По ее словам, подобные запреты являются «настоящим позором для любого правового государства». В особенности это касается ограничения общения на языках, являющихся родными для значительной части населения страны.

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