Захарова назвала Совет Европы «клоунами», запутавшимися в половых органах

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу, 3 июля, назвала Совет Европы «озлобленными клоунами», которые запутались в половых органах. Соответствующее заявление она сделала из-за мероприятия для «борьбы с языком ненависти» при игнорировании русофобских высказываний.
По ее словам, совет игнорирует русофобию и использование языка ненависти по отношению к россиянам в Сети.
— Не Совет Европы, а запутавшиеся в своих и чужих половых органах озлобленные клоуны, — заявила дипломат.
Представители стран — членов Совета Европы, Европейского союза и Североатлантического альянса в последние годы поддерживали убийство русских и уничтожение России в целом, отметила Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее дипломат отметила, что очередная попытка властей Латвии на законодательном уровне запретить русскоязычному населению говорить на родном языке — это позор и проявление неонацизма. По ее словам, подобные запреты являются «настоящим позором для любого правового государства». В особенности это касается ограничения общения на языках, являющихся родными для значительной части населения страны.