Захарова назвала Совет Европы «клоунами», запутавшимися в половых органах

Ранее дипломат отметила, что очередная попытка властей Латвии на законодательном уровне запретить русскоязычному населению говорить на родном языке — это позор и проявление неонацизма. По ее словам, подобные запреты являются «настоящим позором для любого правового государства». В особенности это касается ограничения общения на языках, являющихся родными для значительной части населения страны.