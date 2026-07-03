Симоньян заявила, что простила тех, кто готовил на нее покушение

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала приговор фигурантам дела о подготовке покушения на нее, заявив, что не держит на них зла и простила их сразу после случившегося. Об этом она сказала в телеграм-канале.
«Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. И если есть маленькие дети или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, я помогу», — сказала Симоньян.
По словам журналистки, как христианку ее огорчает, что люди могут согласиться на покушение на чужую жизнь за деньги, а также то, что за такие преступления приходится назначать длительные сроки лишения свободы.
«Но по-другому, наверное, не бывает в обществе, которое не всегда придерживается принципов Христа», — отметила она, комментируя назначенное фигурантам наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что основного фигуранта дела о попытке покушения на Симоньян механика Михаила Балашова приговорили к 20 годам лишения свободы, решение принял Второй Западный окружной военный суд.
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