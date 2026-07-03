«В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич (08.07.1977 г. р.), занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья», — рассказал собеседник агенства.
Также, по его словам, 1 июля на Херсонском направлении был ликвидирован майор Главного управления разведки Минобороны Украины с фамилией Поляк.
Ранее Life.ru сообщал, что под Краматорском российские военнослужащие уничтожили заместителя командира роты батальона «Полтава» из бригады нацполиции Украины «Лють» — майора ВСУ Романа Залесского. Он был известен своими националистическими взглядами и принимал участие в карательных операциях ВСУ в Донбассе в 2014 году.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.