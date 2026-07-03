Ранее Life.ru сообщал, что под Краматорском российские военнослужащие уничтожили заместителя командира роты батальона «Полтава» из бригады нацполиции Украины «Лють» — майора ВСУ Романа Залесского. Он был известен своими националистическими взглядами и принимал участие в карательных операциях ВСУ в Донбассе в 2014 году.