Мишустин воссоздал училище имени Фрунзе

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился воссоздать легендарное Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Согласно официальному распоряжению кабинета министров, старейшее военное заведение страны будет выделено из состава Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова.
«Реорганизовать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования “Военный учебно-научный центр Военно-морского Флота “Вооенно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова” в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования “Высшее военно-морское училище имени Фрунзе” министерства обороны Российской Федерации”, — говорится в тексте документа. Этот шаг вернет историческому вузу самостоятельный статус и автономию.
Решение правительства направлено на возвращение классической системы отечественного военного образования. Самостоятельный статус училища имени Фрунзе должен повысить качество обучения будущих офицеров и вернуть престиж бренду, который десятилетиями ковал элиту российского флота.
Также из документов Кабинета министров следует, что Михаил Мишустин распорядился реорганизовать Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Из ее состава в самостоятельную структуру выделяется Военный инженерно-технический университет. Этот вуз ведет свою историю с 1939 года, когда он готовил инженеров для строительства военно-морских баз, а с 2012 года являлся подразделением академии Хрулева.