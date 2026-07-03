Мишустин воссоздал училище имени Фрунзе

Также из документов Кабинета министров следует, что Михаил Мишустин распорядился реорганизовать Военную академию материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева. Из ее состава в самостоятельную структуру выделяется Военный инженерно-технический университет. Этот вуз ведет свою историю с 1939 года, когда он готовил инженеров для строительства военно-морских баз, а с 2012 года являлся подразделением академии Хрулева.