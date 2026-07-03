Раскол в НАТО: Италия отказывается подписывать обязательства по Украине на €70 млрд

В проекте заявления значится обязательство выделить Украине €70 млрд в течение 2026−2027 годов, однако Италия предлагает убрать упоминание о 2027 годе. При этом в Риме подчёркивают, что поддержка Киева не ставится под сомнение, и, скорее всего, страна не пойдёт на разрыв консенсуса, хотя и сохраняет жёсткую позицию по формулировкам.