Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аэропорты пяти российских городов приостановили работу

Аэропорты Казани, Пензы, Саратова, Ульяновска и Чебоксар временно ограничили прием и выпуск самолетов, следует из заявления, которую опубликовал в мессенджере пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Аэропорты Казани, Пензы, Саратова, Ульяновска и Чебоксар временно ограничили прием и выпуск самолетов, следует из заявления, которую опубликовал в мессенджере пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Ограничения, как заявил представитель Росавиации, нужны для обеспечения безопасности полетов.

Вечером работу также приостановил, а затем возобновил аэропорт Пскова.

За сутки российские войска освободили Александровку в Днепропетровской области.

Читайте материал «Войска РФ уничтожили украинский пункт управления БПЛА в Харьковской области».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше