Аэропорты пяти российских городов приостановили работу

Аэропорты Казани, Пензы, Саратова, Ульяновска и Чебоксар временно ограничили прием и выпуск самолетов, следует из заявления, которую опубликовал в мессенджере пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Ограничения, как заявил представитель Росавиации, нужны для обеспечения безопасности полетов.
Вечером работу также приостановил, а затем возобновил аэропорт Пскова.
За сутки российские войска освободили Александровку в Днепропетровской области.
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