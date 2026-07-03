Как писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев в ходе церемонии прощания с погибшим Верховным лидером Исламской республики Али Хаменеи заявил, что скорбь после гибели аятоллы сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано США и другими присоединившимися странами. Зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что в конечном итоге иранский народ победит в борьбе с США.