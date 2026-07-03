Президент Ирана Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с зампредом Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым поблагодарил Россию за поддержку и выступил за ускорение стратегического сотрудничества. Об этом говорится в заявлении пресс-службы иранского президента.
«Президент Ирана высоко оценил поддержку и выражения сочувствия со стороны правительства и народа России,…», — говорится в заявлении.
Также офис иранского президента отметил, что в ходе беседы Пезешкиан подчеркнул необходимость ускорения стратегического сотрудничества, в особенности в экономической, логистической и региональной областях между Москвой и Тегераном.
Как писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев в ходе церемонии прощания с погибшим Верховным лидером Исламской республики Али Хаменеи заявил, что скорбь после гибели аятоллы сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано США и другими присоединившимися странами. Зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что в конечном итоге иранский народ победит в борьбе с США.