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Президент Ирана Пезешкиан поблагодарил Россию за поддержку

Пезешкиан встретился с зампредом Совбеза РФ Медведевым.

Источник: Комсомольская правда

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с зампредом Совета Безопасности РФ Дмитрием Медведевым поблагодарил Россию за поддержку и выступил за ускорение стратегического сотрудничества. Об этом говорится в заявлении пресс-службы иранского президента.

«Президент Ирана высоко оценил поддержку и выражения сочувствия со стороны правительства и народа России,…», — говорится в заявлении.

Также офис иранского президента отметил, что в ходе беседы Пезешкиан подчеркнул необходимость ускорения стратегического сотрудничества, в особенности в экономической, логистической и региональной областях между Москвой и Тегераном.

Как писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев в ходе церемонии прощания с погибшим Верховным лидером Исламской республики Али Хаменеи заявил, что скорбь после гибели аятоллы сплотила народ Ирана, который не поддался тому давлению, которое было организовано США и другими присоединившимися странами. Зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что в конечном итоге иранский народ победит в борьбе с США.

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