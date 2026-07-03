В Иране установили памятник Али Хаменеи в виде сжатой в кулак руки

Монумент установили на площади Энгелаб в центре иранской столицы. Плакаты с тем же символом можно встретить по всему городу, отмечается в публикации. На баннерах также изображают портреты аятоллы и других военных и политических деятелей страны, погибших при ударах США и Израиля. В столице продолжают работать магазины и некоторые кафе, несмотря на объявленные из-за траура выходные, сообщает ТАСС.