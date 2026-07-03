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В Иране установили памятник Али Хаменеи в виде сжатой в кулак руки

В Тегеране в честь погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи установили монумент. Скульптура выполнена в виде поднятой и сжатой в кулак руки, сообщает корреспондент ТАСС.

В Тегеране в честь погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи установили монумент. Скульптура выполнена в виде поднятой и сжатой в кулак руки, сообщает корреспондент ТАСС.

Монумент установили на площади Энгелаб в центре иранской столицы. Плакаты с тем же символом можно встретить по всему городу, отмечается в публикации. На баннерах также изображают портреты аятоллы и других военных и политических деятелей страны, погибших при ударах США и Израиля. В столице продолжают работать магазины и некоторые кафе, несмотря на объявленные из-за траура выходные, сообщает ТАСС.

Али Хаменеи погиб 28 февраля — в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Церемония прощания с бывшим верховным лидером пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. 9 июля состоятся похороны в родном городе аятоллы — Мешхеде. Сегодня на траурную церемонию прибыли иностранные делегации примерно из 100 стран. Российских представителей возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В делегацию вошли также глава Минэнерго Сергей Цивилев и посол России в Тегеране Алексей Дедов.

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Биография Али Хаменеи
Али Хаменеи — иранский религиозный и политический деятель, Верховный лидер Ирана с 1989 года, а также третий президент страны в 1981—1989 годах. Он занимал ключевые позиции в исламской республике более трех десятилетий и был убит на рабочем месте во время израильских ударов 28 февраля 2026 года: собрали главное из его биографии.
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