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Президент Ирана на встрече с Медведевым поблагодарил РФ за поддержку

Дмитрий Медведев провел встречу с иранским президентом Масудом Пезешкианом в Тегеране: лидер Ирана выразил благодарность Москве за поддержку и призвал ускорить стратегическое сотрудничество двух стран.

Источник: Аргументы и факты

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Тегеране. Об этом сообщили в пресс-службе главы Исламской Республики.

В ходе встречи иранский лидер выразил благодарность Москве за оказанную поддержку и выступил за форсирование стратегического партнерства между двумя государствами.

Визит высокопоставленного российского представителя в Тегеран включал также участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Ранее Медведев заявил, что скорбь из-за гибели Хаменеи сплотила иранский народ.

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