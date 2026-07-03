Президент Ирана на встрече с Медведевым поблагодарил РФ за поддержку

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева в Тегеране. Об этом сообщили в пресс-службе главы Исламской Республики.
В ходе встречи иранский лидер выразил благодарность Москве за оказанную поддержку и выступил за форсирование стратегического партнерства между двумя государствами.
Визит высокопоставленного российского представителя в Тегеран включал также участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи.
Ранее Медведев заявил, что скорбь из-за гибели Хаменеи сплотила иранский народ.
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