«Север — Юг» и траур в Тегеране: о чём говорили Пезешкиан и Медведев

Прощание с Али Хаменеи, погибшим 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану, началось 3 июля в иранской столице. В траурных мероприятиях участвуют делегации из порядка 100 стран. С 4 по 6 июля тело аятоллы находится в крупнейшем религиозном комплексе Тегерана Мосалла, где любой желающий может проститься с ним. Ожидается, что в церемониях примут участие до 20 миллионов человек.