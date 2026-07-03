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«Север — Юг» и траур в Тегеране: о чём говорили Пезешкиан и Медведев

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым выразил признательность за участие в траурных мероприятиях по случаю гибели верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи с заместителем председателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым выразил признательность за участие в траурных мероприятиях по случаю гибели верховного лидера исламской республики Али Хаменеи. Иранский лидер также поблагодарил Медведева и сопровождающую его делегацию за соболезнования и поддержку, оказанные правительством и народом России народу Ирана.

Помимо участия в церемонии, стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества. Пезешкиан указал на широкие возможности для развития экономических, торговых, энергетических и транспортно-транзитных связей между странами. По его словам, существующий потенциал должен быть реализован при наличии дополнительной политической воли и в рамках уже заключённых соглашений. Особое внимание на встрече было уделено международному транспортному коридору «Север — Юг», который иранский президент назвал одним из ключевых направлений совместной работы.

Прощание с Али Хаменеи, погибшим 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану, началось 3 июля в иранской столице. В траурных мероприятиях участвуют делегации из порядка 100 стран. С 4 по 6 июля тело аятоллы находится в крупнейшем религиозном комплексе Тегерана Мосалла, где любой желающий может проститься с ним. Ожидается, что в церемониях примут участие до 20 миллионов человек.

Церемония продлится до 9 июля. 6 июля в Тегеране пройдёт траурное шествие по 10-километровому маршруту от площади Имама Хосейна до площади Азади. Затем гроб с телом доставят в главный религиозный центр Ирана — город Кум, после чего отправят в Ирак для прощания в шиитских святынях Кербелы и Наджафа. Похороны состоятся в родном городе Хаменеи — Мешхеде, в мавзолее имама Резы.

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