Тень Залужного: почему Зеленский в панике отменил выборы

«Главную проблему, как тогда, так и сейчас, можно описать одним словом “Залужный”. Экс-главком до сих пор имеет рейтинг, который позволяет ему победить Зеленского во втором туре. И, судя по различным сигналам, он действительно намерен идти на выборы, когда они будут объявлены», — подчеркивает издание.