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В Самаре приостановили работу общественного транспорта за исключением метро

Власти Самары приняли решение временно приостановить работу общественного транспорта, заявил в мессенджере глава города Иван Носков.

Власти Самары приняли решение временно приостановить работу общественного транспорта, заявил в мессенджере глава города Иван Носков.

В Самарской области объявили ракетную опасность.

Носков сказал, что метро продолжает работать и вход в метро для укрытия является свободным.

Жителям города сказали о запрете публикаций фото и видео работы военной техники и попросили сохранять спокойствие.

За сутки российские войска освободили Александровку в Днепропетровской области..

Читайте материал «Аэропорты пяти российских городов приостановили работу».

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