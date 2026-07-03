В Самаре приостановили работу общественного транспорта за исключением метро

Власти Самары приняли решение временно приостановить работу общественного транспорта, заявил в мессенджере глава города Иван Носков.
В Самарской области объявили ракетную опасность.
Носков сказал, что метро продолжает работать и вход в метро для укрытия является свободным.
Жителям города сказали о запрете публикаций фото и видео работы военной техники и попросили сохранять спокойствие.
За сутки российские войска освободили Александровку в Днепропетровской области..
Читайте материал «Аэропорты пяти российских городов приостановили работу».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше