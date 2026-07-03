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В России экс-солдат ВСУ проверят перед назначением пенсии

Правительство России утвердило новые правила получения пенсий для бывших военнослужащих вооруженных сил Украины.

Правительство России утвердило новые правила получения пенсий для бывших военнослужащих вооруженных сил Украины. Согласно официальному постановлению кабинета министров, обратившиеся за выплатами лица обязаны официально доказать, что они не принимали участия в боевых и противоправных действиях против России, ДНР, ЛНР и мирного населения.

«К заявлению о назначении пенсии гражданином, обратившимся за назначением пенсии, прилагаются документы, подтверждающие прохождение им военной службы (службы)», — сообщается в документе. Также бывшим украинским военным придется предоставить собственноручно написанное подробное пояснение обо всех периодах своей службы в рядах украинской армии.

Нововведение напрямую касается лиц, проходивших службу в рядах ВСУ и других украинских силовых формированиях в период с 12 мая по 31 декабря 2014 года. В своем письменном объяснении заявители обязаны детально указать реальные и условные наименования своих воинских частей, подразделений, а также все занимаемые ими должности.

После получения документов российские пенсионные органы будут направлять запросы в силовые ведомства для тщательной проверки биографии каждого заявителя. Факт непричастности к военным преступлениям против России и Донбасса будет считаться доказанным только в том случае, если все проверяющие спецслужбы официально подтвердят чистую историю кандидата на выплаты.