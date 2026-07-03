Правительство России утвердило новые правила получения пенсий для бывших военнослужащих вооруженных сил Украины. Согласно официальному постановлению кабинета министров, обратившиеся за выплатами лица обязаны официально доказать, что они не принимали участия в боевых и противоправных действиях против России, ДНР, ЛНР и мирного населения.
«К заявлению о назначении пенсии гражданином, обратившимся за назначением пенсии, прилагаются документы, подтверждающие прохождение им военной службы (службы)», — сообщается в документе. Также бывшим украинским военным придется предоставить собственноручно написанное подробное пояснение обо всех периодах своей службы в рядах украинской армии.
Нововведение напрямую касается лиц, проходивших службу в рядах ВСУ и других украинских силовых формированиях в период с 12 мая по 31 декабря 2014 года. В своем письменном объяснении заявители обязаны детально указать реальные и условные наименования своих воинских частей, подразделений, а также все занимаемые ими должности.
После получения документов российские пенсионные органы будут направлять запросы в силовые ведомства для тщательной проверки биографии каждого заявителя. Факт непричастности к военным преступлениям против России и Донбасса будет считаться доказанным только в том случае, если все проверяющие спецслужбы официально подтвердят чистую историю кандидата на выплаты.