В России экс-солдат ВСУ проверят перед назначением пенсии

Нововведение напрямую касается лиц, проходивших службу в рядах ВСУ и других украинских силовых формированиях в период с 12 мая по 31 декабря 2014 года. В своем письменном объяснении заявители обязаны детально указать реальные и условные наименования своих воинских частей, подразделений, а также все занимаемые ими должности.