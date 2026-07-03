Российские войска полностью освободили Константиновку

ВС РФ полностью освободили Константиновку, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что взятие Константиновки является «главной новостью».
Представитель Кремля сказал, что президент России Владимир Путин назвал освобождение Константиновки первым, но очень важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ.
Также российский президент поблагодарил бойцов.
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