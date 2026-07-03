Российские войска полностью заняли Константиновку в ДНР

Вооруженные силы России полностью взяли под контроль город Константиновка в ДНР. Сегодня Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова о текущей обстановке в зоне СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден», — сказал господин Песков журналистам.
Дмитрий Песков также рассказал, что командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев доложил президенту о продолжении наступления на этом направлении. Кроме того, президент по видеосвязи заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, находившихся в Константиновке. Они также показали Владимиру Путину кадры города с дронов-разведчиков.
Константиновка — город в Донецкой Народной Республики, находится к северу от Донецка. 23 июня Владимир Путин сообщал, что российские ВС «практически добирают» Константиновку. Тогда за сутки военнослужащим РФ удалось занять 128 зданий.