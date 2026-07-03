Российские войска полностью заняли Константиновку в ДНР

Дмитрий Песков также рассказал, что командующий группировкой войск «Юг» Сергей Медведев доложил президенту о продолжении наступления на этом направлении. Кроме того, президент по видеосвязи заслушал доклады командиров штурмовых подразделений, находившихся в Константиновке. Они также показали Владимиру Путину кадры города с дронов-разведчиков.