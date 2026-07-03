В Кремле высказались о ситуации в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин отметил, что стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит Вооруженным силам России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Стратегическая инициатива полностью за нами», — сказал пресс-секретарь главы государства, передавая слова Путина на совещании по ситуации в зоне спецоперации.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства заявил, что российская армия в ходе проведения спецоперации сможет «прийти, куда нужно». По словам президента РФ, российские бойцы продолжают упорно выбивать противника с освобожденных территорий.
Российский лидер отметил, что каждый день на линии соприкосновения фиксируют их успехи. Поэтому в будущем они смогут достичь абсолютно всех задач, поставленных перед ними, уверен Путин.
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