Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кремле высказались о ситуации в зоне СВО

Песков: Путин отметил, что стратегическая инициатива на поле боя за ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин отметил, что стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит Вооруженным силам России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Стратегическая инициатива полностью за нами», — сказал пресс-секретарь главы государства, передавая слова Путина на совещании по ситуации в зоне спецоперации.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства заявил, что российская армия в ходе проведения спецоперации сможет «прийти, куда нужно». По словам президента РФ, российские бойцы продолжают упорно выбивать противника с освобожденных территорий.

Российский лидер отметил, что каждый день на линии соприкосновения фиксируют их успехи. Поэтому в будущем они смогут достичь абсолютно всех задач, поставленных перед ними, уверен Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Константиновка — наша! Как российская армия брала важнейшую для Донбасса «фортецю» противника.

Почему важна освобожденная Константиновка: Российская армия лишила Киев главного щита перед битвой за Краматорск и Славянск.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше