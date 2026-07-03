Китайское издание Sohu опубликовало аналитический материал о неизбежных последствиях для Токио в случае размещения на японской территории ракетных комплексов США. Обозреватели подчеркивают, что попытка американцев взять под прицел ключевой российский порт Владивосток вынудит Москву и Пекин пойти на крайние ответные меры для защиты своих дальневосточных рубежей.
«Размещение на территории Японии американских ракетных комплексов обострило напряженность в регионе. Эти ракеты способны достичь Владивостока, что, несомненно, заставило Россию почувствовать угрозу», — говорится в публикации. Китайские аналитики отмечают, что Москва не намерена пассивно наблюдать за американской активностью у своих границ.
Авторы статьи подчеркивают, что рост японского милитаризма неизбежно обострит противостояние в Северо-Восточной Азии. Совместное патрулирование флотов России и Китая в Японском море доказывает, что Москва не станет сидеть сложа руки. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что опасные шаги Токио негативно влияют на общую безопасность и обязательно повлекут компенсирующие меры со стороны России.
Напомним, что в минувшую среду Министерство иностранных дел России объявило, что предоставление японской территории для американских ракет расценивается как угроза рубежам страны. Ситуация накалилась после того, как в конце июня Япония и США провели масштабные военные учения Resolute Dragon — 26. В ходе этих маневров союзники открыто отрабатывали развертывание передовых баз для захвата и обороны спорных территорий.