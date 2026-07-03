«Достигнут Владивостока»: СМИ забили тревогу из-за дерзкого плана Японии

Напомним, что в минувшую среду Министерство иностранных дел России объявило, что предоставление японской территории для американских ракет расценивается как угроза рубежам страны. Ситуация накалилась после того, как в конце июня Япония и США провели масштабные военные учения Resolute Dragon — 26. В ходе этих маневров союзники открыто отрабатывали развертывание передовых баз для захвата и обороны спорных территорий.