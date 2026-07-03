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Путин пригрозил расширением санитарной зоны за каждый удар ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что расширение зоны безопасности напрямую зависит от интенсивности ударов со стороны противника по объектам российской инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин заявил, что расширение зоны безопасности напрямую зависит от интенсивности ударов со стороны противника по объектам российской инфраструктуры. Чем больше таких атак, тем значительнее придется раздвигать границы защитного пояса.

Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вопрос формирования санитарной зоны был поднят в ходе встречи главы государства с военными. По словам пресс-секретаря, данное направление работы является одной из приоритетных задач армии в рамках проведения специальной военной операции.

Песков добавил, что реализация этих мер необходима для обеспечения безопасности территорий и мирных жителей.

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