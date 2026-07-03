Путин пригрозил расширением санитарной зоны за каждый удар ВСУ

Как уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, вопрос формирования санитарной зоны был поднят в ходе встречи главы государства с военными. По словам пресс-секретаря, данное направление работы является одной из приоритетных задач армии в рамках проведения специальной военной операции.