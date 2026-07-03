Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля, посетил один из вспомогательных командных пунктов Объединенной группировки войскю Об этом сообщил пресс-секреатрь главы государства Дмитрий Песков.
Также российский лидер заявил, что ВС РФ удалось полностью завершить освобождение территории Луганской Народной Республики. Кроме того, президент РФ подчеркнул, что российские бойцы смогли существенно продвинуться на территории Донецкой Народной Республики. Сейчас стратегическая инициатива в зоне боевых действий полностью принадлежит российской армии.
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