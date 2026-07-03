Путин заявил о полном освобождении ЛНР и продвижении армии России в ДНР

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с военными констатировал полное освобождение ЛНР и значительное продвижение российских войск в ДНР. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, 3 июля российский лидер посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск.
«Удалось полностью завершить освобождение Луганской Народной Республики и добиться существенного продвижения на территории Донецкой Народной Республики», — сказал представитель Кремля, ссылаясь на слова президента.
Накануне стало известно, что с начала года ВС РФ удалось освободить 128 населенных пунктов.
Ранее сообщалось, что Путин заслушал доклад Герасимова о ситуации в зоне СВО.