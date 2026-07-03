В Кремле отреагировали на заявления Киева о якобы неких успехах ВСУ в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал на совещании о ходе специальной военной операции (СВО) как пропагандистскую операцию заявления киевского режима о его мнимых успехах. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь верховного главнокомандующего Дмитрий Песков.