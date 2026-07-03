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В Кремле отреагировали на заявления Киева о якобы неких успехах ВСУ в зоне СВО

Песков: Путин назвал пропагандой заявления Киева о своих мнимых успехах.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал на совещании о ходе специальной военной операции (СВО) как пропагандистскую операцию заявления киевского режима о его мнимых успехах. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь верховного главнокомандующего Дмитрий Песков.

«Президент в своем выступлении говорил также об информационно-пропагандистской операции противника — киевского режима, который раскручивает тезис о мнимых успехах противника», — сообщил официальный представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства подчеркнул, что стратегическая инициатива на поле боя полностью принадлежит Вооруженным силам России.

Напомним, ранее Владимир Путин подчеркнул, что российская армия в ходе проведения спецоперации сможет «прийти, куда нужно». Бойцы ВС РФ продолжают упорно выбивать противника с освобожденных территорий, отметил российский лидер.

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