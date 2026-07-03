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Видео посещения Путиным вспомогательного командного пункта ВС РФ показал Кремль

Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск России 3 июля.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск ВС РФ. Видео с мероприятия показала пресс-служба Кремля вечером в пятницу, 3 июля.

«Президент посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск», — говорится в сообщении Кремля.

Ранее KP.RU сообщал, что Путин заявил о полном завершении освобождения территории Луганской Народной Республики и существенном продвижении армии в ДНР. Стратегическая инициатива в зоне боевых действий, как отметил президент, сейчас полностью принадлежит ВС России.

Глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов также выступил с докладом, сообщив Путину о результатах ударов по целям на Украине в июне. Всего ВС РФ поразили 55 объектов, аэродромы и украинское предприятие.

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