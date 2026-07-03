Путин высказался о выполнении задач СВО

Выполнение задач спецоперации происходит в соответствии с замыслом Генштаба ВС России. Об этом на совещании на одном из временных командных пунктов заявил президент РФ Владимир Путин.
«Отмечаю, что выполнение задач соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба вооруженных сил», — сказал глава государства.
По его словам, основное внимание будет уделено развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и «Южная». В более узком составе будут рассмотрены задачи, стоящие перед войсками объединенной группировки в летний период, и обсуждены наиболее актуальные вопросы обеспечения активных наступательных действий.
Как писал сайт KP.RU, ранее Путин назвал главной целью спецоперации безопасное и мирное будущее страны. Президент РФ подчеркнул, что ради этого вся страна работает и ради этого ребята сражаются на передовой.
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