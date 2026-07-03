Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин высказался о выполнении задач СВО

Путин заявил, что выполнение задач СВО идет по замыслу Генштаба ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Выполнение задач спецоперации происходит в соответствии с замыслом Генштаба ВС России. Об этом на совещании на одном из временных командных пунктов заявил президент РФ Владимир Путин.

«Отмечаю, что выполнение задач соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генерального штаба вооруженных сил», — сказал глава государства.

По его словам, основное внимание будет уделено развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и «Южная». В более узком составе будут рассмотрены задачи, стоящие перед войсками объединенной группировки в летний период, и обсуждены наиболее актуальные вопросы обеспечения активных наступательных действий.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин назвал главной целью спецоперации безопасное и мирное будущее страны. Президент РФ подчеркнул, что ради этого вся страна работает и ради этого ребята сражаются на передовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Константиновка — наша! Как российская армия брала важнейшую для Донбасса «фортецю» противника.

Почему важна освобожденная Константиновка: Российская армия лишила Киев главного щита перед битвой за Краматорск и Славянск.