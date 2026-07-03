Путин высказался о выполнении задач СВО

По его словам, основное внимание будет уделено развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и «Южная». В более узком составе будут рассмотрены задачи, стоящие перед войсками объединенной группировки в летний период, и обсуждены наиболее актуальные вопросы обеспечения активных наступательных действий.