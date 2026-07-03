Накануне сообщалось, что штурмовые подразделения «Южной» группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ. По данным Министерства обороны РФ, боевики противника удерживаются в подвалах, многоэтажках и укрытиях в юго-западной части города, при этом пути входа и выхода для гарнизона уже перекрыты. Бои за город велись в условиях, когда украинские военные, по словам очевидцев, целенаправленно атаковали мирных жителей, пытавшихся покинуть зону обстрела.