Президент России Владимир Путин поставил задачу провести все необходимые мероприятия для эвакуации мирного населения из Константиновки. Об этом 3 июля на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, в ходе встречи главы государства с военными президент обратил внимание на то, что в зоне боевых действий остаются гражданские лица. Путин подчеркнул, что требуется сделать все возможное и необходимое для организации их вывода из города.
Представитель Кремля также подтвердил, что Константиновка в Донецкой Народной Республике полностью перешла под контроль российских войск. Песков отметил, что этот населенный пункт являлся важным звеном в обороне украинских сил и был превращен ими в крупный укрепленный район. Несмотря на мощные фортификационные сооружения, город был освобожден благодаря действиям российских военнослужащих.
Накануне сообщалось, что штурмовые подразделения «Южной» группировки войск завершают зачистку Константиновки от разрозненных формирований ВСУ. По данным Министерства обороны РФ, боевики противника удерживаются в подвалах, многоэтажках и укрытиях в юго-западной части города, при этом пути входа и выхода для гарнизона уже перекрыты. Бои за город велись в условиях, когда украинские военные, по словам очевидцев, целенаправленно атаковали мирных жителей, пытавшихся покинуть зону обстрела.
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