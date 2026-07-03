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Передовые подразделения «Центра» вошли в Доброполье и Анновку, сказал Герасимов

Передовые подразделения группировки войск «Центр» вошли в Доброполье и Анновку ДНР, заявил руководитель Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Передовые подразделения группировки войск «Центр» вошли в Доброполье и Анновку ДНР, заявил руководитель Генштаба РФ Валерий Герасимов.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. До этого в них прошли референдумы. Российские власти неоднократно подчеркивали, что статус регионов РФ обсуждению не подлежит. 4 июня 2026 года президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ контролируют 80 процентов территории Запорожской области, 85 процентов территории ДНР и всю территорию ЛНР. По словам российского президента, «нет места, где бы не было наступления ВС РФ в СВО».

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