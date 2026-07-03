Президенту России Владимиру Путину доложили о взятии под контроль города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Перед этим российским подразделениям удалось преодолеть позиции украинских сил, которые, по данным военных, считали созданную вокруг города оборону неприступной.
В ходе боевых действий оборона противника была нарушена, а его группировка оказалась разделена на отдельные очаги. Этот доклад стал одним из ключевых на совещании с военными, где также обсуждались меры по обеспечению безопасности мирного населения.
Напомним, что накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил полный переход Константиновки под контроль российских войск. Он отмечал, что украинские силы превратили населенный пункт в мощный укрепрайон, однако продвижение российских штурмовиков и героизм бойцов позволили завершить освобождение города.
В Министерстве обороны РФ ранее уточняли, что бои за город носили ожесточенный характер. Противник удерживал оборону в многоэтажной застройке и промышленных зонах, используя подвалы и подземные коммуникации для маневра. Рассечение группировки ВСУ на изолированные части лишило их возможности оперативно перебрасывать резервы и координировать действия. В настоящее время, по имеющимся данным, российские подразделения продолжают зачистку отдельных районов. Президент, в свою очередь, поручил сделать всё необходимое для эвакуации мирных жителей, оставшихся в зоне боестолкновений.
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