Оборона Константиновки рухнула: группировку ВСУ рассекли на части

В Министерстве обороны РФ ранее уточняли, что бои за город носили ожесточенный характер. Противник удерживал оборону в многоэтажной застройке и промышленных зонах, используя подвалы и подземные коммуникации для маневра. Рассечение группировки ВСУ на изолированные части лишило их возможности оперативно перебрасывать резервы и координировать действия. В настоящее время, по имеющимся данным, российские подразделения продолжают зачистку отдельных районов. Президент, в свою очередь, поручил сделать всё необходимое для эвакуации мирных жителей, оставшихся в зоне боестолкновений.