ВС РФ полностью освободили Константиновку. Главное из заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об освобождении ВС РФ Константиновки. Президент РФ Владимир Путин посетил 3 июля один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск в зоне СВО, совещание о ходе специальной военной операции продлилось более часа.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
- Путин выразил российским бойцам, освобождавшим Константиновку, благодарность за героизм и успешную работу;
- Песков заявил, что Константиновка была превращена, как казалось Киеву, в неприступный укрепрайон, но благодаря героизму ВС РФ город освобожден;
- Командующие группировками войск РФ в ходе докладов Путину отметили положительную динамику наступления по всей длине фронта;
- Президент России на месте заслушал доклад командующего группировкой войск «Южная» Сергея Медведева, который рассказал о деталях наступления;
- Путин назвал освобождение Константиновки важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ;
- Президент России обратил внимание, что в зоне Константиновки остаются мирные жители и поручил сделать все необходимое для обеспечения их эвакуации.