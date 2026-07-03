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ВС РФ полностью освободили Константиновку. Главное из заявления Пескова

Президент Владимир Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск в зоне СВО.

Источник: РИА "Новости"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об освобождении ВС РФ Константиновки. Президент РФ Владимир Путин посетил 3 июля один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск в зоне СВО, совещание о ходе специальной военной операции продлилось более часа.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

  • Путин выразил российским бойцам, освобождавшим Константиновку, благодарность за героизм и успешную работу;
  • Песков заявил, что Константиновка была превращена, как казалось Киеву, в неприступный укрепрайон, но благодаря героизму ВС РФ город освобожден;
  • Командующие группировками войск РФ в ходе докладов Путину отметили положительную динамику наступления по всей длине фронта;
  • Президент России на месте заслушал доклад командующего группировкой войск «Южная» Сергея Медведева, который рассказал о деталях наступления;
  • Путин назвал освобождение Константиновки важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ;
  • Президент России обратил внимание, что в зоне Константиновки остаются мирные жители и поручил сделать все необходимое для обеспечения их эвакуации.

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