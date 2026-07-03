ВС РФ полностью освободили Константиновку. Главное из заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об освобождении ВС РФ Константиновки. Президент РФ Владимир Путин посетил 3 июля один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск в зоне СВО, совещание о ходе специальной военной операции продлилось более часа.