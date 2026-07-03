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Путин: создание зоны безопасности на Украине идет по плану

Президент России Владимир Путин сообщил, что создание зоны безопасности в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях проходит в плановом режиме. За последние месяцы эта зона была расширена значительно, заявил он.

Президент России Владимир Путин сообщил, что создание зоны безопасности в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях проходит в плановом режиме. За последние месяцы эта зона была расширена значительно, заявил он.

«Хотел бы отметить положительную динамику в действиях наших войск, возрастающие темпы наступления соединений и частей по всей линии фронта», — сказал президент на совещании, которое провел на вспомогательном пункте управления Объединенной группировкой войск.

Владимир Путин добавил, что подразделения Вооруженных сил Украины вынуждены отступать с большими потерями. «Выполнение задач соединениями и воинскими частями Объединенной группировки войск осуществляется в соответствии с замыслом Генштаба ВС РФ», — добавил Владимир Путин.