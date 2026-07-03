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Путин заявил о взятии с начала года 133 населенных пунктов в Донбассе и Новороссии

С начала 2026 года российские войска взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из временных командных пунктов объединенной группировки войск.

С начала 2026 года российские войска взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории в Донбассе и Новороссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании на одном из временных командных пунктов объединенной группировки войск.

«За последнее время полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики, продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — сказал президент. По его словам, продвижение продолжается на нескольких направлениях. Он отметил, что российские силы сохраняют наступательную динамику и расширяют контролируемую территорию.

Во время совещания начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту, что российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях в зоне СВО. По его словам, наиболее высокие темпы продвижения сейчас демонстрируют подразделения группировок войск «Север» и «Восток».

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