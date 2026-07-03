Начало матча Бразилия — Норвегия могут отложить из-за жары

Начало матча ⅛ финала чемпионата мира — 2026 между сборными Бразилии и Норвегии могут отложить.
Как сообщает The Touchline, всё дело в жаре — в день игры в Ист-Ратерфорде, где пройдёт встреча, прогнозируют высокую температуру.
Матч между Бразилией и Норвегией запланирован на 5 июля. Стартовать, согласно текущему расписанию, он должен в 23:00 мск, но встреча может начаться на час позже.
Ранее сообщалось, что матч Англии и Мексики на ЧМ-2026 могут перенести из-за погоды.
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