Герасимов: ВС России освободили свыше 600 км территории за июнь

Российские войска в течение июня освободили 29 населённых пунктов и свыше 600 км территории в зоне спецоперации.
Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.
«В июне освобождено 29 населённых пунктов и 636 кв. км территории», — доложил Герасимов.
Путин 3 июля посетил один из вспомогательных командных пунктов объединённой группировки войск.
Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.Читать дальше