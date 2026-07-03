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Герасимов: ВС России освободили свыше 600 км территории за июнь

Российские войска в течение июня освободили 29 населённых пунктов и свыше 600 км территории в зоне спецоперации.

Российские войска в течение июня освободили 29 населённых пунктов и свыше 600 км территории в зоне спецоперации.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

«В июне освобождено 29 населённых пунктов и 636 кв. км территории», — доложил Герасимов.

Путин 3 июля посетил один из вспомогательных командных пунктов объединённой группировки войск.

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