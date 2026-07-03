Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: Путин поблагодарил освобождавших Константиновку бойцов

Путин выразил российским бойцам, освобождавшим Константиновку, благодарность за героизм и успешную работу.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих, принимавших участие в освобождении Константиновки, отметив их мужество, профессионализм и результативные действия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент высоко оценил вклад бойцов в выполнение поставленных задач и подчеркнул важность их работы в ходе боевых действий. Особое внимание было уделено проявленному героизму и слаженности подразделений.

Также Владимир Путин отметил, что установление контроля над Константиновкой является лишь начальным, но значимым этапом дальнейших действий, направленных на ослабление украинских формирований в районе славянско-краматорского укрепленного узла.

Ранее Путин в ходе совещания с военными констатировал полное освобождение ЛНР и значительное продвижение российских войск в ДНР.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше