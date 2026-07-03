Песков: Путин поблагодарил освобождавших Константиновку бойцов

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих, принимавших участие в освобождении Константиновки, отметив их мужество, профессионализм и результативные действия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, президент высоко оценил вклад бойцов в выполнение поставленных задач и подчеркнул важность их работы в ходе боевых действий. Особое внимание было уделено проявленному героизму и слаженности подразделений.
Также Владимир Путин отметил, что установление контроля над Константиновкой является лишь начальным, но значимым этапом дальнейших действий, направленных на ослабление украинских формирований в районе славянско-краматорского укрепленного узла.
Ранее Путин в ходе совещания с военными констатировал полное освобождение ЛНР и значительное продвижение российских войск в ДНР.