Герасимов доложил о завершении освобождения Красного Лимана в ДНР

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным доложил о завершении освобождения Красного Лимана в ДНР.
«Завершается освобождение города Красный Лиман — важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления», — сказал он.
Президент России Владимир Путин обсудил с военачальниками наступательные действия ВС России. Глава государства поблагодарил российских бойцов за освобождение Константиновки.