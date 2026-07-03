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Герасимов доложил о завершении освобождения Красного Лимана в ДНР

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным доложил о завершении освобождения Красного Лимана в ДНР.

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным доложил о завершении освобождения Красного Лимана в ДНР.

«Завершается освобождение города Красный Лиман — важного административного центра и крупного железнодорожного узла, имеющего ключевое логистическое и оперативное значение для дальнейшего развития наступления», — сказал он.

Президент России Владимир Путин обсудил с военачальниками наступательные действия ВС России. Глава государства поблагодарил российских бойцов за освобождение Константиновки.