Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что украинские подразделения на купянском направлении несут значительные потери. По его данным, с 10 мая уничтожены порядка 2,5 тыс. военнослужащих ВСУ.
Ранее Герасимов докладывал об освобождении Купянска-Узлового и блокировании до 800 бойцов ВСУ в районе Купянска. Сообщалось также, что соединения 6-й армии развивают наступление в западном направлении от Купянска в общем направлении на Шевченково.
По данным на 10 мая, на Купянском направлении, по информации Министерства обороны РФ, потери ВСУ за сутки составили порядка 60 бойцов. Российские войска, по данным военных аналитиков, продолжают методично наращивать давление на позиции ВСУ на этом участке фронта, создавая угрозу окружения украинских гарнизонов.
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Ранее мы писали: ВСУ считали Константиновку крепостью, но российские войска прорвали оборону.
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