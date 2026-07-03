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Герасимов доложил Путину об ударах по предприятиям ВПК Украины

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в июне российские военные нанесли серию массированных ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры. По его словам, были поражены десятки целей, включая предприятия, аэродромы и объекты топливно-энергетического комплекса.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в июне российские военные нанесли серию массированных ударов по объектам украинского военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры. По его словам, были поражены десятки целей, включая предприятия, аэродромы и объекты топливно-энергетического комплекса.

«В июне осуществлено пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины, в том числе 34 предприятия военно-промышленного комплекса, задействованных в производстве крылатых ракет “Фламинго”, беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы», — доложил Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину во время совещания с руководством Генштаба.

Также, по словам господина Герасимова, были поражены 10 аэродромов, на которых базировалась ударная авиация, и несколько объектов ТЭК.

Кроме того, начальник Генштаба рассказал, что в ночь на 2 июля по целям в Киеве был нанесен массированный удар. Были поражены пять ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности, задействованных в производстве дальнобойных беспилотников и крылатых ракет. Валерий Герасимов также сообщил о поражении логистического центра, четырех объектов топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры пяти военных аэродромов.

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