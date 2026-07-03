Герасимов доложил Путину об ударах по предприятиям ВПК Украины

Кроме того, начальник Генштаба рассказал, что в ночь на 2 июля по целям в Киеве был нанесен массированный удар. Были поражены пять ключевых предприятий авиационной и радиоэлектронной промышленности, задействованных в производстве дальнобойных беспилотников и крылатых ракет. Валерий Герасимов также сообщил о поражении логистического центра, четырех объектов топливно-энергетического комплекса и инфраструктуры пяти военных аэродромов.