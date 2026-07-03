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В ХМАО с начала купального сезона утонули 24 человека

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала купального сезона на водоёмах погибли 24 человека, среди них шестеро детей. Количество происшествий на воде выросло по сравнению с прошлым годом.

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала купального сезона на водоёмах погибли 24 человека, среди них шестеро детей. Количество происшествий на воде выросло по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает Muksun.fm со ссылкой на МЧС по региону.

По данным ведомства, к началу июля было зарегистрировано 32 происшествия на водных объектах. За аналогичный период прошлого года их было 19.

Очередная трагедия произошла 2 июля в районе водохранилища ГРЭС-2 в Сургуте, где утонул подросток. Его тело нашли спасатели.

В МЧС основной причиной детских смертей на воде назвали отсутствие контроля со стороны взрослых.

Ранее сообщалось, что в Брянской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков на озере Новое в городе Унеча.

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