В ХМАО с начала купального сезона утонули 24 человека

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала купального сезона на водоёмах погибли 24 человека, среди них шестеро детей. Количество происшествий на воде выросло по сравнению с прошлым годом.
Об этом сообщает Muksun.fm со ссылкой на МЧС по региону.
По данным ведомства, к началу июля было зарегистрировано 32 происшествия на водных объектах. За аналогичный период прошлого года их было 19.
Очередная трагедия произошла 2 июля в районе водохранилища ГРЭС-2 в Сургуте, где утонул подросток. Его тело нашли спасатели.
В МЧС основной причиной детских смертей на воде назвали отсутствие контроля со стороны взрослых.
Ранее сообщалось, что в Брянской области возбудили уголовное дело после гибели двух подростков на озере Новое в городе Унеча.