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Синоптик Ильин предупредил о ливнях и грозах в Московском регионе

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в выходные жителей Москвы и Московской области ждут сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что в выходные жителей Москвы и Московской области ждут сильные дожди, грозы и порывистый ветер.

«Местами в Московской области, особенно в южных и юго-восточных районах, пройдут очень сильные дожди. В моменте ливень будет такой силой, что видимость ниже 100 м на дорогах может ухудшаться», — сказал он радио «Комсомольская правда».

По словам синоптика, во время гроз порывы ветра будут достигать 12—17 м/с. Осадки распределятся неравномерно: на одной улице может идти сильный ливень, а в соседнем районе дождя может не быть.

В свою очередь, главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» отметила, что жара в столичном регионе начнёт отступать уже в субботу.

«Если вы паркуете свои машины под деревьями — ветки при таких порывах могут ломаться и повредить авто», — предупредила она.

Позднякова добавила, что воскресенье также будет сложным по погоде.

Ранее миколог Никита Комиссаров спрогнозировал грибной бум в Подмосковье на фоне обильных дождей.