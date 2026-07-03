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Психотерапевт Колмановский: VR-релаксация не заменит терапию

Психотерапевт Александр Колмановский выразил мнение, что VR-релаксация может временно облегчить состояние человека, но не заменяет полноценную психотерапию.

Психотерапевт Александр Колмановский выразил мнение, что VR-релаксация может временно облегчить состояние человека, но не заменяет полноценную психотерапию.

«VR — не терапия, а скорее анестезия. При такой практике человеку может сиюминутно стать легче, он может сбросить напряжение», — сказал он в беседе с НСН.

По словам специалиста, это тоже может быть полезно, однако настоящие проблемы, из-за которых человек испытывает напряжение, раздражается или плохо спит, обычно связаны с особенностями отношений с другими людьми, прежде всего с близкими.

Ранее врач-психотерапевт кандидат медицинских наук Ирина Крашкина рассказала, что постоянная нагрузка без полноценного восстановления может привести к эмоциональному и физическому истощению.