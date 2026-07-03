Специалист Чирков: аномальная жара ударит по экономикам Европы

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков выразил мнение, что аномальная жара в Европе серьёзно ударит по европейским экономикам.
В беседе с информационной службой «Вести» эксперт отметил, что жара ведёт к повышенному потреблению энергии, которая в Европейском союзе остаётся дорогой. Кроме того, такая погода может снижать производительность труда во многих отраслях.
Чирков добавил, что это станет серьёзной проблемой для европейских стран, поскольку часть экономик уже находится в тяжёлом положении.
Ранее посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов выразил мнение, что в Евросоюзе нет политического единства по вопросу санкций против России.