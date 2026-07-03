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Юрист: место работы удалёнщика может быть указано в договоре

Юрист Алексей Косточкин рассказал, что российское трудовое законодательство не запрещает удалённому сотруднику работать из бассейна, шезлонга или пляжного бара, если он выполняет обязанности в срок и с нужным качеством.

Источник: RT на русском

Юрист Алексей Косточкин рассказал, что российское трудовое законодательство не запрещает удалённому сотруднику работать из бассейна, шезлонга или пляжного бара, если он выполняет обязанности в срок и с нужным качеством.

В беседе с РИАМО он отметил, что главное значение имеют условия трудового договора.

«Если в нём прописано место работы — например, город или конкретный адрес — работодатель вправе требовать нахождения именно там. Смена фактического местонахождения без уведомления работодателя может стать формальным основанием для дисциплинарного взыскания», — сказал Косточкин.

По словам юриста, отдельные риски возникают при работе из другой страны. Если человек находится за рубежом более 183 дней в году, он может потерять статус налогового резидента России, а ставка для нерезидентов составляет 30% вместо 13%.

Косточкин добавил, что самозанятым и индивидуальным предпринимателям проще: они не привязаны к месту работы и могут трудиться откуда угодно при соблюдении налоговых обязательств.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН рассказала, что переработки стали встречаться чаще, особенно в строительстве, финансах, торговле и логистике.