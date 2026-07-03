Юрист: место работы удалёнщика может быть указано в договоре

Юрист Алексей Косточкин рассказал, что российское трудовое законодательство не запрещает удалённому сотруднику работать из бассейна, шезлонга или пляжного бара, если он выполняет обязанности в срок и с нужным качеством.
В беседе с РИАМО он отметил, что главное значение имеют условия трудового договора.
«Если в нём прописано место работы — например, город или конкретный адрес — работодатель вправе требовать нахождения именно там. Смена фактического местонахождения без уведомления работодателя может стать формальным основанием для дисциплинарного взыскания», — сказал Косточкин.
По словам юриста, отдельные риски возникают при работе из другой страны. Если человек находится за рубежом более 183 дней в году, он может потерять статус налогового резидента России, а ставка для нерезидентов составляет 30% вместо 13%.
Косточкин добавил, что самозанятым и индивидуальным предпринимателям проще: они не привязаны к месту работы и могут трудиться откуда угодно при соблюдении налоговых обязательств.
Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в беседе с НСН рассказала, что переработки стали встречаться чаще, особенно в строительстве, финансах, торговле и логистике.