Герасимов доложил Путину о текущей обстановке в зоне СВО. Главное

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о текущей обстановке в зоне Специальной военной операции.
ТАСС собрал основые заявления начальника Генштаба ВС РФ.
Российские войска в течение июня освободили 29 населенных пунктов и свыше 600 км территории в зоне спецоперации;
Передовые подразделения группировки войск «Центр» вошли в населенные пункты Доброполье и Анновка;
Киевский режим пытается компенсировать отсутствие стратегических успехов информационной кампанией, в которой демонстрирует мнимые успехи ВСУ;
Российские войска уверенно продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях;
Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях;
Передовые группы «Днепра» находятся в 9 км от южных окраин Запорожья;
Продолжает расти критическая зависимость киевского режима от поставок вооружения с Запада;
Группировка войск «Север» продолжает расширение полосы безопасности в приграничных с Россией районах Сумской и Харьковской областей;
ВС РФ в результате ударов в июне поразили 55 объектов, предприятие по производству «Фламинго» и БПЛА, 10 аэродромов ВСУ;
Группировка войск «Север» успешно продвигается в направлении Сум и Белого Колодезя в Харьковской области;
ВС РФ продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии в соответствии с утвержденным замыслом;
ВСУ, пытаясь вернуть утраченные позиции в купянском районе, предпринимают безуспешные попытки прорваться в город;
Украинские подразделения на купянском направлении несут значительные потери, с 10 мая уничтожены порядка 2,5 тыс. военнослужащих ВСУ;
Завершается освобождение города Красный Лиман.