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Герасимов доложил Путину о текущей обстановке в зоне СВО. Главное

ВС РФ в течение июня освободили 29 населенных пунктов и свыше 600 км территории.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о текущей обстановке в зоне Специальной военной операции.

ТАСС собрал основые заявления начальника Генштаба ВС РФ.

Российские войска в течение июня освободили 29 населенных пунктов и свыше 600 км территории в зоне спецоперации;

Передовые подразделения группировки войск «Центр» вошли в населенные пункты Доброполье и Анновка;

Киевский режим пытается компенсировать отсутствие стратегических успехов информационной кампанией, в которой демонстрирует мнимые успехи ВСУ;

Российские войска уверенно продвигаются в Запорожской и Днепропетровской областях;

Наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях;

Передовые группы «Днепра» находятся в 9 км от южных окраин Запорожья;

Продолжает расти критическая зависимость киевского режима от поставок вооружения с Запада;

Группировка войск «Север» продолжает расширение полосы безопасности в приграничных с Россией районах Сумской и Харьковской областей;

ВС РФ в результате ударов в июне поразили 55 объектов, предприятие по производству «Фламинго» и БПЛА, 10 аэродромов ВСУ;

Группировка войск «Север» успешно продвигается в направлении Сум и Белого Колодезя в Харьковской области;

ВС РФ продолжат выполнять задачи по освобождению Донбасса и Новороссии в соответствии с утвержденным замыслом;

ВСУ, пытаясь вернуть утраченные позиции в купянском районе, предпринимают безуспешные попытки прорваться в город;

Украинские подразделения на купянском направлении несут значительные потери, с 10 мая уничтожены порядка 2,5 тыс. военнослужащих ВСУ;

Завершается освобождение города Красный Лиман.

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