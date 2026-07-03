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Синоптик Тишковец: в Москве жара сменится ливнями и похолоданием

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве экстремальная жара сменится затяжными ливнями и заметным похолоданием.

Источник: RT на русском

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве экстремальная жара сменится затяжными ливнями и заметным похолоданием.

В беседе с aif.ru он отметил, что основной удар осадков придётся на период с 4 по 6 июля. За трое суток в Москве может выпасть до 43 мм осадков, что составляет половину месячной нормы.

«За субботу и воскресенье на метр прольётся до 28 литров. Соответственно, это треть нормы месяца», — сказал Тишковец.

На фоне дождей температура заметно снизится: в сумерках ожидается +14…+17 °C, а днём — всего +19…+22 °C.

Синоптик порекомендовал москвичам одеваться по погоде.

Ранее синоптик, специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что первая декада июля в Москве будет дождливой, но затем осадков станет меньше.