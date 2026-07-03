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Юрист Хаминский: квартира в два—три раза дешевле рынка должна насторожить

Юрист Александр Хаминский заявил, что заниженная в несколько раз стоимость квартиры должна насторожить покупателя.

Источник: RT на русском

Юрист Александр Хаминский заявил, что заниженная в несколько раз стоимость квартиры должна насторожить покупателя.

В беседе с aif.ru он напомнил, что Верховный суд указал на то, что прежде всего необходимо проверять добросовестность сторон.

«Если покупатель вёл себя так, как это принято на рынке, если цена сделки носила рыночный характер и действия, которые совершались во исполнении этой сделки, не отличались от того, что происходит на рынке недвижимости, то такая сделка не может быть признана недействительной», — сказал Хаминский.

По его словам, исключения будут тогда, когда продавец принимал участие в обмане или введении в заблуждение покупателя либо когда покупатель мог знать об этом.

«Об этом, кстати, косвенно свидетельствует, например, заниженная в два — три раза стоимость квартиры по сравнению с ценами, которые сложились на данный момент на рынке. Значит, покупатель должен был понимать, что здесь что-то происходит, нужно выяснять, почему такая цена», — добавил эксперт.

Ранее риелтор и эксперт по недвижимости Наталья Перескокова в беседе с НСН заявила, что классическая стратегия покупки квартиры для сдачи в аренду в 2026 году стала менее привлекательной для инвесторов.