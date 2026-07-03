Юрист Хаминский: квартира в два—три раза дешевле рынка должна насторожить

«Если покупатель вёл себя так, как это принято на рынке, если цена сделки носила рыночный характер и действия, которые совершались во исполнении этой сделки, не отличались от того, что происходит на рынке недвижимости, то такая сделка не может быть признана недействительной», — сказал Хаминский.