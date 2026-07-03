Генштаб: после ударов ВС снижена возможность ВСУ производить дальнобойное оружие

В результате ударов ВС России значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие, в том числе крылатых и баллистических ракет, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
«В результате нанесённых ударов значительно снижена возможность украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет», — сказал Герасимов в ходе доклада президенту.
Путин 3 июля посетил один из вспомогательных командных пунктов объединённой группировки войск.